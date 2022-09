Linde gibt wieder ab

Am Vortag hieß es im Insight: "Möglicherweise zeigen die Aktien bis zum US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend um 20 Uhr Stärke und rutschten dann erneut ab. Der Abwärtstrend ist bei den Aktien von Linde weiterhin intakt. Zudem notieren die Aktien unter dem 10er- und 50er-EMA und deuten damit weiter fallende Kurse an."

Das hat soweit gepasst. Die Aktien zeigen sich aktuell im Bereich von 280,50 Euro an der Unterstützung und könnten hier vor einem Durchbruch nach unten stehen. Solange der 10er-EMA nicht nachhaltig oben überschritten wird, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Position ist gut im Rennen.