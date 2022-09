Wie Berufseinsteiger innen von der Option Zeitarbeit profitieren / Kick-Start ins Arbeitsleben (FOTO)

Eschborn (ots) - Der Sommer ist vorbei, die neue Job-Saison beginnt.

Insbesondere junge Menschen sind nach dem Ende von Schule, Studium oder

Ausbildung auf Jobsuche. Die Lösung: Zeitarbeit als Sprungbrett in den

Arbeitsmarkt hat gerade für Berufseinsteiger:innen zahlreiche Vorteile.



Schule, Studium oder Ausbildung fertig - und dann? Diese Frage stellen sich

jedes Jahr Hunderttausende Berufseinsteiger:innen. Und etliche von ihnen haben

noch nicht die passende Antwort gefunden. Auszubildende kennen in der Regel nur

die Abläufe in einem einzigen Betrieb; Schüler:innen und Studierende können

meist nur durch Praktika Einblicke ins Berufsleben sammeln. Orientierung kommt

da gerade recht, und die passende Chance dafür bietet Zeitarbeit. In relativ

kurzer Zeit verschiedene Jobs ausprobieren? Check. Verschiedene Branchen und

Arbeitgeber kennenlernen und langfristige Chancen im jeweiligen Betrieb prüfen?

Noch mal Check.