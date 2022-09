Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Verbindung aus schneller Hilfe und langfristiger,nachhaltiger Förderung prägte im vergangenen und auch im laufenden Jahr dasgesellschaftliche Engagement der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dies gehtaus dem heute vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken(BVR) veröffentlichten Engagementbericht 2021 hervor. Einschränkungen durch dieCoronapandemie, die Flutkatastrophe in Deutschland sowie auch der schlimme Kriegin der Ukraine erforderten rasches Handeln. Die Genossenschaftsbanken halfen mitvereinten Kräften und zeigten sich solidarisch. Parallel dazu blieb ihrdauerhaftes Engagement auf einem stabilen, hohen Niveau.Mit 157 Millionen Euro unterstützte die Genossenschaftliche FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken im Jahr 2021 gemeinnützige Organisationen undInitiativen finanziell. Damit steigerte sie ihr Engagement gegenüber 2020 sogarleicht um 3 Millionen Euro. Auch das Engagement der genossenschaftlichenBankengruppe im Stiftungsbereich stieg leicht um 2 Millionen Euro auf rund 352Millionen Euro per Ende Dezember 2021 an. Regionalität, Nachhaltigkeit undKundennähe sind dabei die zentralen Motive des Engagements. WesentlicheZielgruppen bleiben Kinder und Jugendliche, ältere Menschen, Familien undLebensgemeinschaften. Hauptempfänger sind weiterhin Vereine und Initiativen,Schulen und Kindergärten sowie auch Kirchengemeinden oder andere religiöseEinrichtungen."Aktiv Verantwortung zu übernehmen, gehört zum Wesen der Genossenschaftsbanken.Sie sind da, wenn es darauf ankommt. Das gilt für die Regionen, in denen sieaktiv sind, aber auch für gesamtgesellschaftliche, internationaleHerausforderungen. Die Institute helfen schnell, gemeinschaftlich und effektiv.Das ist beeindruckend und einzigartig", kommentiert BVR-Präsidentin Marija Kolakdie Engagementzahlen.Flut: Konzertierte HilfsaktionAuf die Folgen der Flutkatastrophe in Teilen von Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen Mitte Juli 2021 reagierte diegenossenschaftliche FinanzGruppe schnell mit einer konzertierten Hilfsaktion.Zusammen mit der DZ BANK stellten die Volksbanken und Raiffeisenbanken demTechnischen Hilfswerk (THW) 1,25 Millionen Euro als nationale Soforthilfe zurVerfügung. Von Mitte Juli bis Mitte August 2021 wurden auch per Crowdfunding insgesamt rund 4,3 Millionen Euro eingesammelt. Diese kamen direktHilfsprojekten vor Ort zugute.Ukraine: Spendenbündnis für DRK-SoforthilfeprojekteAls Reaktion auf den verheerenden Angriffskrieg in der Ukraine, startete diegenossenschaftliche FinanzGruppe gemeinsam mit den Genossenschaften der