Globale Gasmärkte bis 2030 Studie betrachtet Folgen ausbleibender Gasmengen aus Russland

Berlin (ots) - Die USA entwickeln sich voraussichtlich künftig zur wichtigsten

Bezugsquelle für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Deutschland und Europa. Zu diesem

Schluss kommt eine Studie "Entwicklungen der globalen Gasmärkte bis 2030",

welche vom Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI) im

Auftrag von Zukunft Gas erarbeitet wurde und mögliche Veränderungen auf

Angebots- und Nachfrageseite von Pipeline-Gas und LNG (Liquefied Natural Gas)

bis zum Ende des Jahrzehnts untersucht. Im Kern stehen die Folgen eines

eingeschränkten Handels mit Russland.



Die Studie des EWI untersucht in verschiedenen Szenarien den künftigen Gashandel

zwischen der Europäischen Union (EU) und Russland und deren Auswirkungen auf die

globalen Handelsbeziehungen. Klares Ergebnis: Der europäische Bedarf nach LNG

steigt deutlich. Für den Fall, dass der Gashandel aus Russland dauerhaft zum

Erliegen käme, würden die drei verbleibenden Pipelinekorridore von Norwegen,

Aserbaidschan und Algerien in die EU stark ausgelastet werden. Über bestehende

Liefermengen hinausgehend kann zusätzliches Gas von dort nur in begrenztem

Umfang bezogen werden. Norwegen kann seine Produktion nach aktuellen Schätzungen

noch bis zum Jahr 2028 steigern, danach wird die Produktion zurückgehen. Importe

aus den nordafrikanischen Exportländern werden voraussichtlich abnehmen, weil im

Zuge des zu erwarteten Wirtschaftswachstums die heimische Nachfrage dort steigen

wird.