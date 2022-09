BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Sebastian Bray am Mittwoch in einer Studie anlässlich der Investorenkonferenz der Bank. Der Konzernchef habe eine Ausstiegsklausel für den Investor Advent aus dem Kauf des Bereichs High Performance Materials kategorisch ausgeschlossen./ag/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 09:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,21 % auf 32,73EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m