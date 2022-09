KfW IPEX-Bank tritt den Poseidon-Prinzipien bei

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank hat sich den Poseidon-Prinzipien,

dem globalen Referenzrahmen für verantwortungsvolle maritime Finanzierung,

angeschlossen. Dies ist ein weiterer Schritt zur kontinuierlichen

Weiterentwicklung des Nachhaltigkeits-Frameworks der KfW IPEX-Bank bei

Finanzierungen für die maritime Wirtschaft.



Ziel der Poseidon-Prinzipien ist es, dass bei Kreditentscheidungen in der

Schiffsfinanzierung auch Klimaüberlegungen Berücksichtigung finden - im Einklang

mit den klimabezogenen Zielen der IMO. Die Prinzipien liefern wertvolle

Einblicke in die Treibhausgasemissionen der Schifffahrtsindustrie und die

angestrebten Reduzierungen.