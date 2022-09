BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Harry Goad in einer Studie vom Mittwoch nach der jüngsten Investorenkonferenz. Er ist trotz des schwierigen Marktumfelds weiter optimistisch, dass der Baustoffkonzern mit Blick auf das eingesetzte Kapital zu einem strukturell renditeträchtigeren Unternehmen wird. Er lobte die robuste Bilanz, unterbewertete Assets und eine attraktive Cashflow-Rendite./ag/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 15:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HeidelbergCement Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,72 % auf 42,31EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m