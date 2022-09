Saturn Oil & Gas Inc. gibt OTCQX-Notierung und Teilnahme an International Investment Forum bekannt

Calgary (Alberta), 22. September 2022. Saturn Oil & Gas Inc. (TSX-V: SOIL, FWB: SMKA, OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen für den Handel am OTCQX Best Market qualifiziert hat und dass Kevin Smith, Vice President Corporate Development von Saturn, am 27. September 2022 einen Webcast im Rahmen des International Investment Forum präsentieren wird.

OTCQX-Upgrade

Saturn beginnt heute unter dem Börsenkürzel „OILSF“ mit der Notierung an der OTCQX. Das Unternehmen wechselte vom Pink-Markt zur OTCQX. US-Investoren können die aktuellen Finanzausweise und Echtzeit-Level-2-Kurse für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com abrufen. Unternehmen, die an einer qualifizierten internationalen Börse notieren, können dank der rationalisierten Marktstandards die Berichterstattung ihres Heimatmarktes nutzen, um ihre Informationen in den USA verfügbar zu machen. Um sich für die OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe Finanzstandards erfüllen, Best-Practice-Corporate-Governance-Verfahren befolgen und die Einhaltung des geltenden Wertpapierrechts nachweisen.

„Saturn hat sich in den vergangenen 18 Monaten auf einem rasanten Wachstumspfad befunden und seine Öl- und Gasproduktion von 233 boe/d im ersten Quartal 2021 auf heute 12.000 boe/d gesteigert“, sagte John Jeffrey, CEO von Saturn. „Das Upgrade zur OTCQX ist eine entscheidende Maßnahme in der Wachstumsstrategie von Saturn, um die Liquidität für unsere Aktionäre zu erhöhen. Die Notierung an der OTCQX wird es US-amerikanischen Investoren auch ermöglichen, sich an einem wachsenden kanadischen Energieproduzenten zu beteiligen, der sich für eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung einsetzt.“

B. Riley Securities fungierte als OTCQX-Sponsor des Unternehmens.

International Investment Forum

Das International Investment Forum ist eine Online-Veranstaltung, die am 27. September 2022 stattfindet und Informationen über Investitionstrends und -ideen zu allen Aspekten unterschiedlicher Branchen von Top-Führungskräften aus allen Teilen der Welt bietet. Saturn wird um 11:30 Uhr Eastern Daylight Time (17:30 Uhr Europäische Sommerzeit) präsentieren. Einen Überblick über das Programm und die präsentierenden Unternehmen finden Sie unter www.ii-forum.com.