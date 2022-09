Zweiter Wert war die Salzgitter AG, die ihre Prognosen bekräftigt hat und damit ein "Stern" am Aktienhimmel in der aktuellen Berichterstattung sein dürfte.

Der DAX startete auf dem gleichen Niveau wie am Dienstag und hatte damit die Auswirkungen der FED-Zinssitzung vom Vorabend im Nachgang negativ interpretiert. Hierbei stiegen die Kurse zunächst an, näherten sich zum Handelsschluss an der Wall Street jedoch wieder den Tagestiefs an und zeigten allein im Dow Jones eine Tagesspanne von 1.000 Punkten an.

