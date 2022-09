NEW YORK (dpa-AFX) - Am Donnerstag ist am US-Aktienmarkt mit einer Stabilisierung der Kurse zu rechnen, nach den herben Verlusten vom Vortag. Zinssensible Aktien belastete indes die kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed, die den Leitzins am Vorabend erwartungsgemäß um 75 Basispunkte erhöht hatte. Sorgen bereitete den Anlegern die offenkundige Bereitschaft der Fed, im Kampf gegen die Teuerung auch eine Rezession in Kauf zu nehmen.

An der Wall Street drehte der vorbörsliche Handel am Donnerstag leicht in den grünen Bereich. Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 30 255 Punkten. Der zinssensible Nasdaq 100 steuerte bei 11 636 Zählern auf ein kleines Minus von 0,1 Prozent zu.