(Neu: Aktueller Kurs.)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Softwareherstellers Suse sind am Donnerstag nach einer gesenkten Auftragsprognose eingebrochen. Der Kurs der im Nebenwerte-Index SDax notierten Anteile fiel im frühen Handel um bis zu 34 Prozent auf 12 Euro - das seit Mai 2021 an der Börse notierte Papier war damit so billig wie noch nie. Bis zum Nachmittag konnte die Aktie die Verluste aber reduzieren und lag mit einem Abschlag von rund 19 Prozent bei 14,71 Euro.

Trotz der Erholung vom Tagestief forcierte der Kurs seine Talfahrt der vergangenen Wochen und Monate. Seit dem Rekordhoch von 43,60 Euro Anfang Januar ging es um circa 66 Prozent nach unten. Im Vergleich zum Ausgabepreis von 30 Euro beläuft sich der Abschlag auf etwas mehr als 50 Prozent. Der Börsenwert der Nürnberger liegt damit nur noch bei zweieinhalb Milliarden Euro, nachdem es einmal mehr als sieben Milliarden Euro gewesen waren. Grund für den Kursrutsch am Donnerstag war die gesenkte Prognose für das Vertragsvolumen.