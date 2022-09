Vancouver, British Columbia - 22. September 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass die Errichtung der Zufahrtsstraße und die Vorbereitungen auf die bevorstehende Bohrkampagne des Unternehmens in seinem Lithiumsoleprojekt „Pocitos 1“ in Salta (Argentinien) derzeit im Gange sind. Die Kommunalregierung von Pocitos war bisher äußerst hilfreich und hat ein Memorandum unterzeichnet, um das Bohrprogramm des Unternehmens zu bestätigen.