Luxusimmobilien auf dem Prüfstand – Was sagt dieser Experte?

Neueste Marktdaten sagen, dass die Nachfrage nach Luxusimmobilien in Deutschland 2022 zurückgeht. Im Interview mit Peter Rabitz (Rabitz Property Consulting), werden die aktuellen Themen und ein kleiner Ausblick Richtung der kommenden Monate untersucht.

Steigende Energiekosten wirken sich natürlich auch auf das Kaufverhalten im hochpreisigen Segment aus. Vom täglichen Austausch mit Marktteilnehmern, konnte ich in diesem Zusammenhang eine rückgängige Nachfrage im oberen Preissegment ab Februar feststellen. Diese hat mittlerweile einige Tiefs erreicht. Der entscheidende Peak wird laut meiner Einschätzung aber erst im Winter kommen, da sich der Ukraine-Konflikt und die damit verbundenen Energieprobleme weiter verschärfen werden. Die Branche weiß insoweit harte Zeiten hinter sich - Der größte Tiefpunkt steht uns allerdings noch bevor. 2022 ging es jedoch nie um Verzweiflung oder Krisenstimmung.

Käufer bewerten mehr denn je das entsprechende Objekt, bevor eine finale Kaufentscheidung getroffen wird: Wann wurde das letzte Mal saniert? Welche Ausstattung hat die Immobilie? Über welchen energetischen Zustand verfügt die Immobilie? Wie entwickelt sich der Stadtteil? Diese Aspekte müssen heute immer vollständig geklärt sein, bevor sich der Interessent wohlfühlt.

Relevante Käufergruppen, also in erster Linie Unternehmer aus prosperierenden Branchen, prüfen nämlich aktuell auch ihre alternativen Investmententscheidungen. Warum eine hochpreisige Immobilie erwerben, wenn Investitionen am Aktienmarkt oder durch Kryptowährungen attraktivere Renditen abwerfen? Deshalb wird vorher nüchtern sondiert und im Zweifelsfall Immobilienpläne zurückgestellt. Schließlich befindet sich die Käufergruppe nicht unter akutem Zugzwang, da die meisten Kaufinteressenten bereits über ansehnliche Residenzen verfügen.

Was spricht trotzdem für die großen deutschen Hot-Spots, beispielsweise Berlin?

Das entscheidende Stichwort lautet “Angebot und Nachfrage”. Denn diese ist gerade in Berlin während der letzten Monate weniger eingebrochen als an anderen Standorten deutschlandweit und international.

Darüber hinaus kennzeichnet den Standort Berlin, dass sowohl innerstädtisch als auch in den dezentralen Lagen, entweder offizielle oder “off-market” Objekte herausstechen, die vermehrt die Vorstellungen und Wünsche, die Käufer an Objekte stellen erfüllen. Partizipieren Käufer erst am Markt, sind dann auch die Wege zu exklusiven Netzwerken, Multiplikatoren und weiteren wichtigen Kontakten in Berlin sehr kurz. Unternehmerische Entscheidungen oder mögliche weitere Käufe werden so vereinfacht.