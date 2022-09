US-Anleihen starten deutlich schwächer - 10-Jahresrendite auf elf Jahreshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit starken Verlusten in den Handel gestartet. Im Gegenzug legten die Renditen zu, nachdem zuletzt mehrere Notenbanken ihre Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation deutlich angehoben haben.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,74 Prozent auf 113,39 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg bis auf 3,65 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2011.