Chemisches Recycling - Interzero und Eastman schließen langfristige Liefervereinbarung für geplante Molekularrecyclinganlage in Frankreich (FOTO) Berlin/Köln/Kingsport (ots) -

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3655249-2&h=2232135361&u=https%3A%2F%2Fwww.i nterzero.de%2F&a=Interzero und https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3655249-2&h=2 795968320&u=https%3A%2F%2Fwww.eastman.com%2Fen&a=Eastman (NYSE: EMN) haben heute eine langfristige Vereinbarung zur Belieferung von Eastmans bereits angekündigter Molekularrecyclinganlage in der französischen Normandie bekannt gegeben. Interzero wird jährlich bis zu 20.000 Tonnen schwer zu recycelnde PET-Haushaltsverpackungsabfälle bereitstellen, die sonst thermisch verwertet werden müssten.



Interzero Plastics Recycling ist ein Innovationsführer im Kunststoffrecycling mit der größten Sortierkapazität in Europa und langjähriger Erfahrung. Die Firmengruppe Interzero mit dem Hauptsitz in Deutschland ist ein führender Anbieter von Kreislauflösungen in Europa und ist eng mit ihrem Schwesterunternehmen ALBA Group Asia verbunden, die beide von Chairman und Eigentümer Dr. Axel Schweitzer geleitet werden.



Eastmans geplante Anlage für molekulares Recycling in Frankreich wird die weltweit größte Anlage für molekulares Recycling "von Material zu Material" sein. Nach ihrer Fertigstellung wird die Anlage jährlich etwa 160.000 Tonnen schwer verwertbarer Polyesterabfälle recyceln. Das Projekt soll 2025 in Betrieb genommen werden.



"Eastman ist führend im molekularen Recycling und verfügt über jahrzehntelange Innovationserfahrung. Die Bündelung der Kräfte und des führenden Know-hows von Eastman und Interzero ist für uns der nächste Schritt, um Kreisläufe zu schließen und ein weiterer Schritt, unsere Vision einer Welt ohne Abfall mit unseren Partnern zu verwirklichen", sagte Jacco de Haas, Chief Commercial Officer bei Interzero Plastics Recycling. "Die Welt steht vor einer Plastikmüllkrise. Viel zu wenig Plastikabfälle werden recycelt, entweder weil sie nicht gesammelt werden oder weil sie mit herkömmlichen Methoden einfach nicht recycelt werden können. Das innovative Verfahren von Eastman und unsere Vereinbarung ist einer der Wege zur Lösung dieses Problems."