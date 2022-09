Hannover/Augsburg (ots) - International Investment Forum (IIF) feiert

einjähriges Bestehen - Das 4. Forum findet am 27.09.2022 statt - 21 Unternehmen

von Startup bis DAX präsentieren



Bald heißt es bereits zum vierten Mal "International Investment Forum"

(https://ii-forum.com) . Das digitale Anlegerevent, das in Corona-Zeiten zur

Überbrückung von fehlenden Anlegerinformationen während der Lockdowns entstand,

eröffnet am 27. September 2022 seine digitalen Pforten. Wozu auch um den ganzen

Globus fliegen, um sich Präsentationen von Unternehmen anzuhören und ein paar

Fragen loszuwerden? Dies funktioniert auch gerne weiter digital.





Für die Finanzszene, insbesondere institutionelle Investoren, ist derpersönliche Kontakt natürlich nach wie vor sehr wichtig. Auch hier stellt dasIIF eine Brücke dar und bietet entsprechenden Investoren im Nachgang Kontakte.Private Anleger aus aller Welt haben aber ebenfalls beim IIF die Chance, direktaus erster Hand - via kostenfreiem Zoom-Event(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NguuURabQfSVRY2o6f-kkA) -informiert zu werden. Die Teilnahme ist einfach über den Browser vom Desktop,Tablet oder Smartphone aus möglich.Speaker von Australien über Europa bis in die USA21 Unternehmen sind bei der Jubiläums-Veranstaltung dabei. Ein Rekord. DasTeilnehmerfeld (https://ii-forum.com/timetable-4-iif/) ist breit gestreut unddeckt viele Trends ab. Für Anleger bietet die Teilnahme am Event Chancen, zumalman nicht nur Unternehmens-Modelle kennenlernt, sondern dadurch auch ein Gespürfür eine ausgewogene Kapitalanlage mit Risiko-Ausgleich erhält. So unterscheidensich nicht nur die Branchen voneinander, sondern auch die geografischen Märktemit ihren Heimatwährungen - von Startup- bis DAX-Titeln, Notierungen in New Yorkoder Toronto bis zum Listing in Australien, es sind spannende Einsichtenmöglich.Energie für Zukunft der Volkswirtschaften entscheidend - Digitalisierungschreitet voranEnergie ist in diesen Tagen das allumspannende Thema und schon längst stehenUnternehmen mit ihren Konzepten in den Startlöchern. Ob Öl- und Gaslieferantenaus westlichen Regionen, Hersteller disruptiver Batterietechnik, die künftigenChampions von Wasserstoffantrieben im Schwerlastverkehr oder Solarkollektorenfür Landflächen. Eine regelrechte Energy-Tech-Welle sucht die Anleger heim - siehaben die Qual der Wahl.Doch die neuen und regenerativen Energien kommen bekanntlich nicht ohneentsprechende Rohstoffe aus. Auch hier sind klare Pflöcke von den westlichen