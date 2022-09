50 Jahre Fichtner & Schicht / Individuelle Lösungen für innovative Galvanoformung und Werkzeugbau made in Germany (FOTO)

Schlangen (ots) - In einem halben Jahrhundert aus der Garage zu einem der

weltweit führenden Hersteller von Erosionsschutzkappen. Ein Rückblick.



Im Jahr 1972 gründen Hans Joachim Fichtner und Rudolf Schicht die Firma Fichtner

& Schicht. Der heutige Spezialist für Galvanoformung und innovativen Werkzeugbau

steckt zu Beginn der Unternehmensgeschichte buchstäblich in den Kinderschuhen.

Der Industriemeister Werkzeugbau Rudolf Schicht und Galvanotechniker Hans

Joachim Fichtner experimentieren im Gründungsjahr abenteuerlich mit Elektroden

und nutzen lediglich eine Folie zur Auskleidung ihrer ersten Wanne aus Holz. Im

Stile eines Daniel Düsentriebs überwinden die beiden Pioniere auf dem Gebiet der

Galvanoformung für den Werkzeugbau zahlreiche Hürden und entwickeln auch so

manche kreative Idee. Während in den ersten Jahren unter großem Aufwand

lediglich ein Werkzeug pro Jahr entsteht, sind es heute in allen Bereichen pro

Jahr etwa 140 Werkzeuge.