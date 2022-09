Weinland Baden - der Garten Deutschlands

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - In der Oberrheinischen Tiefebene, umgeben von Bergen und einem

einzigartigen Wohlfühlklima, liegt der fruchtbare Garten Deutschlands - ein

Paradies für Weinkenner.





Landschaftliche Vielfältigkeit der WeinregionenDas Weinland Baden an den Flanken des Schwarzwaldes und des Odenwaldes bieteteine einzigartige landschaftliche Vielfältigkeit . Die unterschiedlichen Boden-und Höhenverhältnisse der weitgestreckten Tiefebene spiegeln sich in derinteressanten Bandbreite der Badischen Rebsorten wider. Die hervorragende Lageund die idealen Wachstumsvoraussetzungen garantieren die herausragende Qualitätund das Facettenreichtum der Weine aus Baden. Neben bekannten Weißweinsorten wieMüller-Thurgau und Riesling zählt dabei vor allem der Spätburgunder zur Spitzeder Rotweinsorten. Baden ist Burgunderland!Golden Hour der WeinernteVerwöhnt von unzähligen Sonnenstunden und ausreichend Sommerniederschlägenbietet das Weinland Baden ausgezeichnete Bedingungen für die Erzeugunghochwertiger Weine. In der wärmsten Region Deutschlands gedeihen die Trauben imMittelmeerflair und pünktlich zum goldenen Herbst beginnt die Lesezeit , derHöhepunkt des Winzerjahres. Begleitet von einer besonderen Atmosphäre durch diegoldenen Sonnenstrahlen der Jahreszeit wird die Arbeit eines ganzen Jahreseingebracht und schließlich vom Kellermeistert veredelt. Der Beginn einesGenusserlebnisses für alle Weinliebhaber.