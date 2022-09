Enverus eröffnet Software-Entwicklungszentrum in der Tschechischen Republik

AUSTIN, Texas, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Enverus, die vertrauenswürdigste SaaS-Plattform für den Energiesektor, hat angekündigt, ein Softwareentwicklungszentrum in Brünn (Tschechische Republik) zu errichten. Geplant ist die Einstellung von 20 bis 25 Entwicklern in diesem Jahr und von mehr als 200 technischen Fachkräften in den nächsten Jahren, um die weltweiten technischen Fähigkeiten und das Team zu erweitern.

Letzte Woche hat Enverus die Übernahme des in Madrid ansässigen Unternehmens RatedPower bekannt gegeben. RatedPower ist ein SaaS-Unternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, die intelligentesten Wege für die Planung und Konstruktion von Photovoltaik-Anlagen (PV) zu finden. Zusammen mit früheren Übernahmen und Softwareentwicklungen im Bereich Energie und erneuerbare Energien hat Enverus mehr als eine Milliarde USD in seine Technologieplattform investiert. Diese neue Niederlassung markiert einen weiteren Schritt in den Plänen von Enverus, seine internationale Präsenz und sein Lösungsportfolio auszubauen.

„Wir sind uns der Vorteile einer vielfältigen Belegschaft bewusst, und die technischen Fachkräfte in der Tschechischen Republik gehören zu den besten Entwicklern der Welt", erklärte Mark Szygenda, Chief Technology Officer bei Enverus. „Der Aufbau des Teams dort wird uns dabei helfen, den Akteuren der Energiewirtschaft weiterhin innovative Lösungen anzubieten und die Energiewende weltweit zu unterstützen. Enverus wurde in Städten in ganz Nordamerika als ‚Best Place to Work' ausgezeichnet und möchte dies auch in Brünn erreichen."

„Wir haben uns für die Tschechische Republik entschieden, weil wir hier bereits Erfahrungen mit der Vergrößerung einer Niederlassung auf 300 Mitarbeiter gesammelt haben. Wir schätzen das freundliche Geschäftsumfeld und die hervorragenden technischen Universitäten, die einen ausgezeichneten Talentpool bieten, der unser Team von mehr als 500 Entwicklern in den USA, Kanada, Großbritannien, Spanien und Indien ergänzen wird", fügte Szygenda hinzu. „Wir wissen, dass wir den Erfolg hier wiederholen können, und wir suchen Mitarbeiter, die sich für die Lösung technischer Herausforderungen begeistern und Teil eines wachsenden Teams sein wollen, das die größte Industriesparte der Welt bedient. Wir suchen Mitarbeiter, die unsere Kernwerte ‚One Team, Courageous Innovation und Partners for Life' verkörpern."