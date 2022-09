STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf United Internet & Zalando gefragt



Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf United Internet (WKN UH84AF)

In einen Knock-out-Call auf United Internet steigen die Derivateanleger am Vormittag ein. Zu Wochenbeginn hat United Internet ein Bankenkonsortium beauftragt, die Vorbereitungen für den Börsengang seines Internetdienstleisters Ionos aufzunehmen. Der Börsengang ist für das nächste Jahr geplant. Die United Internet-Aktie notiert mit 20,60 Euro unverändert. Seit Jahresbeginn ging es für die Aktie über 40% abwärts. 2. Knock-out-Call auf Zalando (WKN UK2R17)

Mit dem Kauf eines Knock-out-Calls auf Zalando setzen die Stuttgarter Derivateanleger auf einen weiteren Basiswert, der im bisherigen Jahresverlauf einen hohen Kursverlust aufweist. Seit Jahresbeginn steht für die Aktie des Online-Modehändlers ein Minus von über 70% in den Büchern. Heute geht es für die Aktie weitere 0,9% auf 20,80 Euro abwärts. 3. Call-Optionsschein auf Colgate-Palmolive (WKN MD82UN) Zu guter Letzt steigen die Anleger an der Euwax auch noch in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive ein. Der Konzern zahlt seit 1895 ununterbrochen eine Dividende aus und seit 59 Jahren wird die Dividende sogar jährlich erhöht. Heute notiert die Aktie mit 75,90 Euro um 1,3% schwächer.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich am heutigen Vormittag mit einer Handelsspanne von 50 bis -60 Punkten sehr volatil. Nach einem positiven Start rutschte der Euwax Sentiment in den negativen Bereich, als der DAX seine anfänglichen Kursverluste abbaute und sogar kurzfristig ins Plus drehte.

