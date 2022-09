9. MMC Convention Monster zeichnet beste Recruiting-Agenturen aus

Eschborn (ots) -



- Karriereportal Monster vergibt MMC Awards in vier Kategorien

- Recruiting-Agenturen Westpress, Personalwerk, x-cruiting und Raven51 mit

erstem Platz ausgezeichnet



Zum neunten Mal fand die Monster Member Club (MMC) Convention statt. Dafür lud

das Jobportal Monster die führenden deutschen Online-Recruiting-Agenturen nach

Königstein in die Villa Rothschild ein. Im Rahmen der Veranstaltung zeichnete

Monster die besten Recruiting-Agenturen in vier Kategorien mit dem MMC Award

aus. Die Westpress GmbH & Co. KG Werbeagentur sicherte sich in der Kategorie

"Geschaltete Anzeigen 2021" den ersten Rang, in der Kategorie "Neukunden 2021"

gewann die Personalwerk GmbH. In der Kategorie "Growth 2021" gewann die

x-cruiting GmbH und in der Kategorie "International 2021" wurde die Raven51 AG

mit dem ersten Platz prämiert.