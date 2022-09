Berlin (ots) - 2021 wurden knapp eine halbe Million Ausbildungsverträge

abgeschlossen, ein historisch niedriger Wert. Seit Jahren entscheiden sich immer

mehr Schulabsolventinnen und -absolventen für eine akademische Laufbahn; die

Corona-Pandemie hat diese Entwicklung leicht verstärkt

62B444C83D77FA1F28.live721)

62B444C83D77FA1F28.live721) . Trotz dieses Trends steigt der Fachkräftebedarf

auch in klassischen Ausbildungsberufen stark an: Eine große Herausforderung für

die ausbildenden Unternehmen.



Der BAP Job-Navigator hat zum Ausbildungsstart das aktuelle Ausbildungsangebot

unter die Lupe genommen und sowohl die Entwicklung und die Nachfrage nach

Berufsgruppen und nach Bundesländern analysiert.





30 Prozent mehr AzubistellenTraditionell werden im August die meisten Jobs für Auszubildende ausgeschrieben.Viele Unternehmen haben noch freie Plätze für den aktuellen Ausbildungsstart -teilweise wird aber auch schon für das nächste Jahr gesucht. Im August 2022wurden insgesamt 136.400 Stellen für Azubis veröffentlicht, das entspricht 8,5Prozent am Gesamtmarkt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 30,4Prozent.Größtes Ausbildungsangebot im Vertrieb und VerkaufDie meisten Ausbildungsplätze werden im Vertrieb und Verkauf veröffentlicht. ImAugust 2022 wurden insgesamt 40.762 Jobs ausgeschrieben, das sind fast 30Prozent aller Ausbildungsstellen und entspricht fast jedem fünften Jobangebot imBereich Vertrieb und Verkauf. Die Position Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) imEinzelhandel ist die meistveröffentlichte Stelle.Sehr gefragt: Handwerk und ZahlenexpertiseEbenfalls stark nachgefragt sind Azubis im Bauwesen und in handwerklichenBerufen. Insgesamt wurden 31.055 Ausbildungsplätze öffentlich ausgeschrieben. Andritter Stelle folgen Azubistellen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen (29.756Jobs). In dieser Berufsgruppe ist der Anteil an Ausbildungsplätzen an allenStellen in diesem Bereich am größten (21,3 Prozent). Hier können Absolventinnenund -absolventen aus einem breiten Angebot wählen, sowohl im Banken- undVersicherungssektor als auch in der Buchhaltung und Finanzabteilung derUnternehmen aller Branchen.Ausbildungsplätze im technischen Bereich (27.010 Jobs) folgen auf dem viertenPlatz; besonders gefragt für Elektronik und Mechatronik. Gute zukünftigeJobaussichten haben die Nachwuchskräfte auch im Bereich Verwaltung undSekretariat. Hier wurden insgesamt 11.754 Jobs ausgeschrieben. In vielen