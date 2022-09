Eine ungewöhnliche Diagnoseerfahrung mit MUCAR CDE900

MUCAR CDE900 unterstützt Fehlercodelesen bei Motor, EGR-System, Sauerstoff-Sensor, Öl-System, Katalysator, und Emission Controller, etc. Android 6.0 intelligentes System sorgt für ein schnelles und stabiles System. Es verfügt über einen 2G-Speicher und 16G-Speicher mit erweiterter SD-Karte bis zu 256G. Gängige Fehlercodes können mit nur einem Tastenklick schnell ausgelesen werden. Die Fehlercodes werden durch Farben klassifiziert und Sie können die verschiedenen Daten zum Vergleich auswählen. Eine solche visualisierte Datenänderung bietet eine genaue Referenz.

Darüber hinaus können Sie während der WiFi-Verbindung alle Fahrzeugdiagnoseinformationen und -ergebnisse per E-Mail an professionelle Mechaniker senden, um technische Hilfe zu erhalten. Ein lebenslanges kostenloses OTA-Upgrade spart in Zukunft eine Menge Gebühren und beseitigt Probleme beim Herunterladen, Übertragen und Installieren. MUCAR CDE900 unterstützt 16 Sprachen und Optimierung des Kommunikationsprotokolls. Es ist kompatibel mit Fahrzeugen nach 1996. Sie können sogar für ein erweitertes Paket für den MUCAR CDE900 bezahlen, um weitere Systemfunktionen freizuschalten.

Der MUCAR CDE900 erreicht einen hohen Standard in Aussehen und Funktion. Es ist derzeit auf AliExpress, Ebay und anderen E-Commerce-Plattformen erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt $49.

https://www.aliexpress.com/item/1005004557156226.html

service@mucar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903920/mmexport1663727712919_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eine-ungewohnliche-diagnoseerfahrung-mit-mucar-cde900-301631232.html