Bau der Fundamente für die nächsten deutschen Offshore-Windparks von Ørsted beginnt in Nordenham

Hamburg/Nordenham (ots) - Die Produktion der Fundamente für die

Offshore-Windparks Gode Wind 3 und Borkum Riffgrund 3 startet in Nordenham.

Erneut setzt Ørsted auch auf Zulieferer aus Deutschland.



Der Bau der Offshore-Windparks Borkum Riffgrund 3 und Gode Wind 3 erreicht einen

weiteren Meilenstein.Nun startet die Produktion der Fundamente im

niedersächsischen Nordenham.Die Firma Steelwind produziert dort 66, der bis zu

100 Meter langen und bis zu 1.500 Tonnen schweren, Fundamente.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) unterstreicht dieWichtigkeit von Offshore-Windenergie für die Region: "Offshore-Windkraft wirdmit Blick auf die ambitionierten Ausbauziele für Deutschland in den nächstenJahren eine noch größere Bedeutung für unsere Energieversorgung haben. Und esist erfreulich zu sehen, dass Niedersachsen dadurch auch für dieEnergieunabhängig Deutschlands eine entscheidende Rolle spielt. Das stärkt dieWirtschaft in unserem Bundesland, nicht nur durch den Betrieb der Windparks aufdem Meer sondern auch insbesondere durch die Wertschöpfung in der Lieferketteund die Produktion der Komponenten von Herstellern vor Ort."Jörg Kubitza, Geschäftsführer von Ørsted in Deutschland, dazu: "Mit demProduktionsstart in Nordenham rückt die Installation unserer neuen Projekte eingroßes Stück näher. Und damit der Punkt, ab dem wir weitere 1,2 Gigawatt grünenStrom für die deutsche Energiewinde bereitstellen werden. Wenn wir auf die neuenAusbauziele für Deutschland schauen, braucht es diese großvolumigen Bauprojekteund eine verlässliche Lieferkette. Dafür ist es nötig, noch stärker auf dielokale Produktion zu setzen und es braucht vor allem auch weitere Fachkräfte,damit unsere Industrie die gesetzten Ziele stemmen kann. Wir stehen bereit,diesen Weg mit unseren Projekten mitzugehen"Mit dem Zusammenschweißen der von Dillinger Hütte gelieferten Grobblechebeginnen nun die ersten Verarbeitungsschritte im Werk von Steelwind, so dass dieersten Mantelschüsse gewalzt werden können. Gegen Ende des Jahres werden dieersten Fundamente, sogenannte Monopiles, fertiggestellt sein. Im Sommer 2023soll dann die Installation in der Nordsee, etwa 53 Kilometer vor der InselBorkum, starten.Stefan Eckelmann, Senior Project Manager von Ørsted in Deutschland undverantwortlich für die Fundamente für Gode Wind 3 und Borkum Riffgrund 3,ergänzt: "Wir freuen uns sehr, nach intensiver Planungszeit jetzt die erstenProduktionsschritte zu sehen und begleiten zu können. Mit Steelwind haben wireinen erfahrenen Partner, mit dem wir auch in diesen immer größeren Dimensionender Monopiles erfolgreich in der Herstellung zusammenarbeiten. Unser gemeinsamer