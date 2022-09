ESET/ it-sa 2022 IT-Sicherheit ist Vertrauenssache / Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET präsentiert richtungsweisende Security-Technologien und Lösungen Made in EU (FOTO)

Jena (ots) - Cyberkrieg, Ransomware, Advanced Persistent Threats, Attacken auf

kritische Infrastrukturen - noch nie war die Gefahrenlage so ernst und weit

gefächert wie heute. Auf der deutschen IT-Security-Messe https://www.it-sa.de

2022 (Nürnberg, 25.-27.10.2022) gibt ESET umfassende Antworten auf die

dringliche Frage: Wie sollten sich Organisationen in puncto Security aufstellen.

Das reine Aneinanderreihen von Sicherheitslösungen nach dem Burggraben-Konzept

hat längst ausgedient. Zielführender sind Sicherheitskonzepte, die dynamisch auf

die Herausforderungen reagieren und Unternehmen die Kontrolle über ihre

IT-Infrastruktur geben. Genau hier setzt ESET mit seinem

Zero-Trust-Security-Konzept an. Gemeinsam mit vier seiner Platin-Partner

präsentiert der Hersteller in Halle 7, Stand 530, wie das mit ESET EDR/XDR- oder

Cloud-Security-Lösungen effektiv umsetzbar ist und zeigt, welche Vorteile es

hat, auf einen EU-Security-Hersteller zu setzen.



Made in EU: Darum ist IT-Sicherheit Vertrauenssache!