LUXASIA gewinnt zum zweiten Mal in Folge den "Best Managed Companies Singapore Award" von Deloitte

Singapur (ots/PRNewswire) - Auch in diesem Jahr wurde LUXASIA von Deloitte zu

einem der bestgeführten Unternehmen Singapurs ("Best Managed Companies Singapore

Award") ernannt. Diese Auszeichnung ist eine durchschlagende Bestätigung für den

umfassenden und ehrgeizigen Dreijahres-Wachstumsplan des Unternehmens sowie für

seine Kultur der Innovation, der Vielfalt und der Teamarbeit.



"Dieser Gewinn ist von großer Bedeutung, da wir in den nächsten drei Jahren das

nächste Kapitel unseres Unternehmenswachstums in Angriff nehmen werden. Unser

Ziel ist es, den aufstrebenden Luxus-, Beauty- und Lifestyle-Sektor im

asiatisch-pazifischen Raum zu erobern, gestützt auf die soliden Fähigkeiten, die

wir in unserer fünfjährigen, rigorosen Transformationsphase entwickelt haben.

Als ein Team von 2000 Talenten in 15 Märkten werden wir die Führung übernehmen",

sagt Dr. Wolfgang Baier, Group CEO von LUXASIA.