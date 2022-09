Russlands Außenminister Lawrow mit Verspätung im UN-Sicherheitsrat

NEW YORK (dpa-AFX) - Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist mit knapp 90 Minuten Verspätung zu der mit Spannung erwarteten Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Ukraine-Krieg erschienen. Viele Außenministerinnen und Außenministern des mächtigsten UN-Gremiums - unter anderem die USA - hatten in New York bereits gesprochen, als Lawrow sich auf seinem Platz setzte. Zuvor war Russland von Vizeaußenminister Sergej Werschinin vertreten worden./scb/DP/stw