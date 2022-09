RBC stuft BBVA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach einem Kontakt zum Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die Aktie sei nicht angemessen bewertet, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn grundsätzlich seien die Geschäfte der spanischen Bank stark, einzig in der Türkei sei Geduld angebracht./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 10:59 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 10:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,58 % auf 4,965EUR erreicht.