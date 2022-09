Die Moskauer Börse schloss nach den hohen Abgaben am Vortag nun wieder deutlich im Plus. Der russische RTS-Index stieg um 6,12 Prozent auf 1174,61 Punkte.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Donnerstag höher aus dem Handel gegangen, nachdem am Vortag unter anderem aufgrund der Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte und der Zinsentscheidung in den USA mehrheitlich Verluste verbucht worden waren.

