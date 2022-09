Chaos an den Flughäfen Kreuzfahrer verpassen Schiff oder kommen nicht nach Hause / Fluggastrechte versus Pauschalreiserechte bei Kreuzfahrten

Nürnberg (ots) - Die Reisebranche durchlebt turbulente Zeiten. Damit sind aber

nicht etwa Wind und Wellen gemeint. Vielmehr kam es gerade in den

zurückliegenden Sommerferien zu erheblichen Störungen an den deutschen Flughäfen

und im Flugbetrieb. Es herrschte das sprichwörtliche Chaos. "Betroffene

Kreuzfahrer sollten in solchen Fällen prüfen lassen, ob gegen den Veranstalter

Ansprüche auf Reisepreisminderung, Aufwendungsersatz und Schadensersatz geltend

gemacht werden können und sich nicht einfach an die Airline verweisen lassen",

stellen Dr. Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert, Partner der im

Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte,

welche die Plattform Kreuzfahrt-Anwalt.de betreibt, klar.



Die Sommerferien und damit meist auch der Jahresurlaub sind vorbei. Zunehmende

Inflation und steigende Energiepreise beschäftigen die Menschen. Gerade derzeit

hat niemand etwas zu verschenken. Daher werden auch Mängelrechte gegenüber den

Reiseveranstaltern des Sommerurlaubs konsequent ins Auge gefasst, wenn es bei

dem Flug zum Schiff oder auf dem Heimflug Probleme gab. "Reedereien reagieren

auf diese Anspruchsstellung meist mit einem Verweis an die Airline und die dort

bestehenden Fluggastrechte", weiß Rechtsanwalt Dr. Marcus Hoffmann aus der

Praxis zu berichten.