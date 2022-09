Infinity Stone nimmt den Handel am OTCQB unter dem Symbol ‚TLOOF‘ auf

Vancouver, BC, 22. September 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE:GEMS) (OTC:TLOOF) (FWB:B2I) (das „Unternehmen“ oder „Infinity Stone“), freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab dem 23. September 2022 am OTCQB Venture Market (der „OTCQB“) in den Vereinigten Staaten und dem Handelssymbol ‚TLOOF‘ gehandelt werden. Das Unternehmen hat bei der FINRA eine Änderung des Symbols beantragt, wobei im Antrag das Symbol ‚GEMSF‘ als die bevorzugte Wahl genannt wurde. Außerdem sind die nachrangigen Stimmrechtsaktien der Klasse A des Unternehmens für die Verbuchung und die Verwahrung bei der Depository Trust Company („DTC“) zulassungsberechtigt, was das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung von Übertragungen in den Vereinigten Staaten vereinfachen wird. Das Unternehmen wird den Handel an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol ‚GEMS‘ fortsetzen.

Zayn Kalyan, der CEO und ein Director von Infinity Stone, erklärte dazu wie folgt: „Wir freuen uns über die Aufnahme des Handels am OTCQB. Diese Notierung sowie die DTC-Zulassungsberechtigung sollten dazu beitragen, die Bekanntheit des Unternehmens bei Investoren in den USA zu verbessern und die Handelsliquidität für unsere Aktionäre in den USA zu optimieren.“

Über Infinity Stone Ventures

Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. Zu den wichtigsten Geschäftseinheiten des Unternehmens gehören HealthCheck (Stratum Health Technologies LLC) und sein Energiemetallportfolio. Infinity Stone kommt der Nachfrage von Batterie- und Windturbinenherstellern, Atom- und Wasserstoffenergieerzeugern sowie Spekulanten im Energiemetallbereich nach, indem es 100%ige Beteiligungen an Lagerstätten und Vorkommen mit kritischen Mineralen in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten erwirbt, die sich in der Nähe der Endverbraucher in nordamerikanischen Produktionszentren befinden.