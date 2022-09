Die höchstgelegene Residenz der Welt wird im Central Park Tower eingeweiht

New York (ots/PRNewswire) - SERHANT. bietet die wertvollste und größte Immobilie

von New York City im höchsten Wohnturm der Welt an



SERHANT. - ein multidimensionales Immobilienmaklerunternehmen, das an der

Schnittstelle von Medien, Unterhaltung, Bildung und Technologie angesiedelt ist

- gab heute sein exklusivstes und wertvollstes Angebot bekannt. Das Penthouse im

Central Park Tower, der höchsten Residenz der Welt, ist ab sofort für

250.000.000 USD auf dem Markt.



Ein Zuhause wie kein anderes