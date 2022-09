In Europa endete heute das gescheiterte Experiment der Negativzinsen: ohne die Geldpolitik der Notenbanken wäre die Inflation nicht so hoch, wie sie derzeit ist! Nun hat die Schweiz heute diese Ära der Negativzinsen beendet, erst vor wenigen Wochen hat die EZB die negativen Einlagezinsen abgeschafft. Die Inflation aber ist der Preis für das gescheiterte Experiment: wer den Geist aus der Flasche läßt, kriegt ihn wohl auch nicht mehr in die Flasche zurück. Die Fed drückt beim Versuch, den Geist wieder in die Flasche zu drücken, so stark auf die Bremse wie noch nie: wir erleben derzeit den schnellsten Anstieg der Zinsen in der Geschichte der USA. Über ratlose Zauberlehrlinge..

Hinweise aus Video: