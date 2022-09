Systemrelevant, Kommentar zu Stadtwerken von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - Die Bundesregierung hat riesengroße Angst, dass der ganze

Energiemarkt auseinanderfliegt. Damit das nicht geschieht, hagelt es

Milliardenhilfen in schneller Folge. Gerade erst ist Deutschlands größter

Gasimporteur Uniper mit einem Hilfspaket von fast 30 Mrd. Euro vor der Insolvenz

gerettet worden. Die Verstaatlichung der ehemaligen Gazprom-Tochter Sefe steht

bevor und die des Leipziger Gashändlers VNG, einer Tochter des

baden-württembergischen Energiekonzerns EnBW, ist möglich. Die drei zusammen

stehen für 80 % der Gasimporte.



Damit nicht genug: Die Bundesregierung plant nun Hilfen für die durch die

Energiekostenexplosion unter Druck geratenen Regionalversorger und Stadtwerke.

Das Paket könnte noch größer ausfallen als bei Uniper. Damit käme es in dieselbe

Größenordnung wie der Rüstungshaushalt. Es geht um Liquiditätshilfen für den

Gaseinkauf. Wer zur Lieferung 2023 einkaufen will, muss dafür immer höhere

Sicherheiten hinterlegen, weil die Preise hochschießen.





Dass die Bundesregierung an dieser Stelle nicht am Geld spart, um denZusammenbruch des Systems auszuschließen, ist vollkommen richtig. Die Stadtwerkestellen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit 67 % der Gas- und 62 % derStromerzeugung den Löwenanteil der Versorgung des Landes sicher. Weil denStadtwerken oft schon jetzt die Liquidität mangelt, die sie bräuchten, um beiden am Terminmarkt abgesicherten Energieliefergeschäften die verlangtenSicherheiten zu hinterlegen, bieten sie mittelständischen Kunden oft schon nurnoch kurz laufende Verträge für einige Monate an. Das ist wirklich dramatisch.Denn in dieser Situation wird kein Mittelständler mehr hierzulande in neueAnlagen für energieintensive Produktion investieren, wenn er gar nicht berechnenkann, wie hoch die Kosten sind, die in den kommenden Jahren für Energie auf ihnzukommen. Zudem werden viele Kunden der Stadtwerke bald nicht mehr zahlenkönnen. Noch steigen die Ausfallraten nicht, aber wenn die Preise so bleiben,wird die Quote hochgehen.Wie dringend die Liquiditätshilfe zum Gaseinkauf für die Stadtwerke ist, ließsich bereits in Österreich beobachten. Im August war bekannt geworden, dass WienEnergie, Versorger für zwei Millionen Kunden in der Hauptstadt, einenungewöhnlich hohen finanziellen Engpass nicht aus eigener Kraft decken konnte -und kurzfristig beim Bund um Hilfe gebeten hatte. Angesichts der immensenPreissprünge am Gas- und Strommarkt forderte der Konzern zur Absicherung vonEnergiekäufen an der Börse bis zu 10 Mrd. Euro.Auch in Deutschland wächst der Bedarf an solchen Liquiditätshilfen täglich.Schon im April schnürte die Bundesregierung ein Finanzhilfepaket fürUnternehmen, die unter den Folgen des Krieges und den Wirtschaftssanktionengegen Russland leiden. Dazu gehörte ein Kreditvolumen der KfW von bis zu 100Mrd. Euro für Energiehändler. "Bei plötzlichen, dramatischen Preissprüngenmüssen Unternehmen, die an den Energiebörsen mit Strom und Erdgas auf Terminhandeln, kurzfristig sehr hohe zusätzliche Sicherheiten (sogenannte Margins)hinterlegen", hieß es. Bei den hohen Summen mag manchem mulmig werden. Aber dasGeld ist gut angelegt. Stadtwerke sind systemrelevant.