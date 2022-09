Intelligentes Cloud-Netzwerk von Huawei, das die digitale Produktivität der Industrie freisetzt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bangkok (ots/PRNewswire) - Am zweiten Tag der HUAWEI CONNECT 2022 hielt ZhaoZhipeng, Vizepräsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, eineGrundsatzrede mit dem Titel "Intelligent Cloud Network, Unleashing IndustryDigital Productivity" (Intelligentes Cloud-Netzwerk, Entfesselung der digitalenProduktivität der Industrie) und erläuterte, wie die intelligenteCloud-Netzwerklösung von Huawei die Kundenerfahrung in der Industrie in dreiDimensionen - einfach, agil und vereinfacht - weiter verbessert, indem sie ihreFähigkeiten in CloudFabric-, CloudWAN- und CloudCampus-Szenarien kontinuierlichausbaut. Auf der Konferenz stellte Huawei außerdem den branchenweit ersten Wi-Fi7 AP AirEngine 8771-X1T, den 400G-fähigen Campus-Core-Switch der nächstenGeneration CloudEngine S16700 und den ultrakompaktenUniversal-Service-Aggregationsrouter NetEngine 8000 M4 vor. Diese Produktehelfen dabei, eine solide Datengrundlage zu schaffen, um die digitaleProduktivität weiter zu steigern.Zhao Zhipeng wies darauf hin, dass die Kerndienste verschiedener Branchenallmählich einer digitalen Transformation unterzogen werden, was höhereAnforderungen an die Netze stellt. Da sich der Finanzsektor in Richtung Bank 4.0bewegt, koexistieren beispielsweise stabile und agile Dienste nebeneinander, wasdazu führt, dass Finanzdienstleistungssysteme in mehrere oder hybride Cloudsverlagert werden. Im öffentlichen Dienst beinhaltet die digitale Transformationdie Rationalisierung von Daten über funktionale Abteilungen hinweg underfordert, dass Dienstleistungen auf einheitliche Weise transportiert werden. Inder Fertigung und im Energiesektor müssen Hunderte von Sensortypen mit dem Netzverbunden werden, was die Netzkomplexität um ein Vielfaches erhöht.Um die oben genannten Herausforderungen zu bewältigen, verbessert dieintelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei die Erfahrung für Industriekundenin drei Dimensionen - einfach, agil und vereinfacht - durch den kontinuierlichenAusbau ihrer Fähigkeiten in CloudFabric-, CloudWAN- und CloudCampus-Szenarien.- CloudFabric 3.0 + Einfach: Diese DCN-Lösung bietet einfache Bereitstellungs-,Betriebs- und Weiterentwicklungsfunktionen, um ein ultimatives Serviceerlebniszu bieten und Unternehmen bei der Verbesserung der Online-Service-Effizienz zuunterstützen.- CloudWAN 3.0 + Agile: Diese Cloud-WAN-Lösung bietet eine flexible Verbindung,ein optimales Nutzungserlebnis und einen flexiblen Betrieb, um ein ultimativesCloud-Erlebnis zu schaffen, das es ISPs ermöglicht, die Qualität privaterLeitungen weiter zu verbessern, und dem Transportsektor, die Planungseffizienzzu steigern.- CloudCampus 3.0 + Vereinfacht: Diese Cloud-Lösung für Campus-Netzwerke bietet