Die NVIDIA L40-GPUs werden in die aktuelle Generation von Supermicro integriert, und die nächsten Systemgenerationen basieren auf Intel- und AMD-Plattformen. Zu den Supermicro-Systemen der nächsten Generation, die die L40-GPU nutzen, gehören der 4U-8GPU-Server, der 4U-4GPU-Server sowie 2U- und 1U-Server und -Workstations. Jeder Supermicro OVX Server wird von bis zu acht NVIDIA L40 GPUs angetrieben, die die Leistung der NVIDIA Ada Lovelace Architektur zur Beschleunigung von Omniverse Workloads nutzen. Diese Systeme kombinieren Grafikprozessoren mit drei NVIDIA ConnectX-7 SmartNICs, Hochleistungs-CPUs und NVMe-Speicher in einer einheitlichen Plattform und werden in Kürze erhältlich sein. Die nächste Generation von KI-Anwendungen wird eine Computerplattform benötigen, die für die Erstellung grafisch reichhaltiger und physikalisch genauer virtueller Welten optimiert ist. Die OVX-Systeme von Supermicro sind ideal, um diese kontinuierliche Entwicklung der Branche zu unterstützen.

SAN JOSE, Kalifornien, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI) , ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Enterprise Computing, Storage, GPUs, Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, baut seine Führung im Bereich der beschleunigten Recheninfrastrukturen weiter aus, indem es als erstes Unternehmen die zweite Generation der NVIDIA OVX Systeme auf den Markt bringt.

Supermicro Delivers Second-Generation NVIDIA OVX Computing System for 3D Collaboration, Metaverse, and Digital Twin Simulation, Powered by the New NVIDIA L40 GPU

