Industrieführer unterstützen Pläne für emissionsfreies Aluminium, Ammoniak und Stahl

Matt Rogers, CEO von MPP, sagte: „Diese Übergangspläne sind operationell relevant und werden von der Industrie unterstützt, sie sind kein Wunschdenken und keine Luftschlösser. Wir wissen, wie wir die Emissionen reduzieren können, indem wir zunächst die heute verfügbaren Ressourcen und Technologien einsetzen. Wir müssen jetzt handeln, noch in diesem Jahrzehnt: Wir arbeiten mit der Industrie, den Lieferketten und dem Finanzsektor zusammen, um klare Überlegungen anzustellen und Pläne für jede einzelne Anlage zu erstellen, damit Netto-Null-Projekte realisierbar werden."

Neue Pläne, die auf der New Yorker Klimawoche für die Produktion von Materialien mit nahezu Emissionensfreien Materialien - Aluminium, Ammoniak und Stahl - vorgestellt wurden, haben die Unterstützung von mehr als 60 Unternehmen erhalten. Damit steigt die Zahl der Befürworter der von MPP veröffentlichten Sektorübergangsstrategien (STS), die auch den Luftverkehr, die Schifffahrt und den Lkw-Verkehr umfassen, auf mehr als 200.

NEW YORK, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Mehr als 200 führende Industrievertreter haben die Strategien der Mission Possible Partnership (MPP) unterstützt, um einige der weltweit am schwersten abzubauenden, kohlenstoffintensiven Industrien in diesem Jahrzehnt zu dekarbonisieren.

Mission Possible Partnership zeigt den Weg zur Dekarbonisierung der Werkstoffproduktion auf

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer