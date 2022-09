P&G-Managerin Astrid Teckentrup bekommt MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES 2022 / 21. Preisverleihung (2002 bis 2022) / Freitag, 23. September 2022 im Hotel Adlon Kempinski Berlin (FOTO)

Sperrfrist: 23.09.2022 01:00

Die Preisverleihung wird auch live übertragen am Freitag, 23.09.2022 von 11:30Uhr bis 13:00 Uhr unter www.mestemacher.deDie Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble in Deutschland,Österreich und der Schweiz wird am Freitag, 23. September, mit dem Preis"Managerin des Jahres 2022" der Großbäckerei Mestemacher in Berlinausgezeichnet. Das Grußwort hält Bundesfamilienministerin Lisa Paus.Der Preis "Managerin des Jahres" der Gütersloher Großbäckerei Mestemacher gehtbei der 21. Verleihung an eine Frau, die zu den internationalen Top-Managerinnengehört und sich in besonderer Weise für das Thema Gleichstellung stark macht:Astrid Teckentrup . Sie verantwortet als Vorsitzende der Geschäftsführung vonProcter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz 10.000 Mitarbeitende- und mit Deutschland den größten Markt des weltweit tätigen Unternehmensaußerhalb der USA." Astrid Teckentrup ist eine Managerin, die Persönlichkeitsförderung,vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion zuihren persönlichen Themen macht und sich seit vielen Jahren unermüdlich dafüreinsetzt", würdigt Prof. Dr. Ulrike Detmers , Initiatorin des Preises, dasEngagement der Preisträgerin.Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, betont :"Auch angesichts der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichenHerausforderungen in diesem Jahr wird der MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRESvergeben. Das ist ein wichtiges und ermutigendes Signal für Frauen, und ichbeglückwünsche Frau Astrid Teckentrup zu ihrer Auszeichnung. Sie setzt sich seitlangem für Diversität und Frauen in Führungspositionen in Unternehmen ein. Wirbrauchen mehr solche Frauen!"Zum Engagement der Preisträgerin gehört in besonderer Weise die Förderung vonTalenten bei Procter & Gamble: So ist es durch jahrelange Trainings undindividuelle Förderung von Männern und Frauen gelungen, eine paritätischeGeschlechterverteilung über alle Hierarchiestufen hinweg zu etablieren. ImNetzwerk "LEAD Network Europe" hat Astrid Teckentrup darüber hinaus mit einerVeranstaltungsreihe im Frankfurter Raum über Unternehmensgrenzen hinweg Impulsefür die Gleichstellung gesetzt.Außerdem hat sie einen Gipfel mit Geschäftspartnern in Kooperation mit demUnternehmen Global Digital Women initiiert. Das Unternehmen vernetzt Frauenweltweit und macht "Role Models" sichtbar. Als Vertreterin eines Unternehmens,