COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Gasversorgung:

"Die Politik hat nun eine Trennung in die Grundversorgung und in einen teureren Ersatzversorgungstarif ermöglicht. Das ist sinnvoll. Dass jetzt aber einzelne Unternehmen offiziell alle Kunden, die von sich aus in die Grundversorgung wechseln wollen, grundsätzlich in die teils deutlich teurere Ersatzversorgung stecken, ist nicht nachvollziehbar. Für die Versorgung regulär wechselnder Kunden ist die Ersatzversorgung ausdrücklich nicht da, und es ist absehbar, dass das auch die Gerichte so sehen werden. Einmal mehr beschädigt die Branche sehenden Auges ihr Image."/DP/jha