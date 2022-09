Globales multikulturelles Jugendforum "Dreams of Youth, Together to Growth" China-Griechenland Event

Peking (ots/PRNewswire) - Am 20. September, anlässlich des 50. Jahrestages der

Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Griechenland, fand die

chinesisch-griechische Veranstaltung mit dem Titel "Dreams of Youth, Together to

Growth" im Rahmen des Globalen Multikulturellen Jugendforums statt, das

gemeinsam von Guohua Energy Investment Co., Ltd. von China Energy Investment und

dem Center for International Cultural Communication der China International

Communications Group (CICG) gesponsert wurde.



Ehrengäste aus Regierungsinstitutionen und Unternehmen in China und Griechenland

führten einen Cloud-basierten Dialog über eine Videoverbindung mit griechischen

Jugendvertretern in von China investierten Unternehmen in Griechenland,

chinesischen Jugendvertretern von Unternehmen und Universitäten und Menschen aus

verschiedenen Bereichen, darunter auch Internet-Prominente in Griechenland. Alle

Teilnehmer genossen einen herzlichen und freundschaftlichen Austausch über

Themen wie traditionelle Freundschaft, Geschichte und Kultur sowie

Unternehmensgeschichten zwischen den beiden Ländern.