Scholz reist am kommenden Wochenende nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssiggas. Medienberichten zufolge will Katar längerfristige Abkommen, in Deutschland aber wird Gas als Brückentechnik gesehen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte Ende Juli gesagt, die Firmen, mit denen er im März in Katar war, hätten sich entschieden, woanders Gas zu kaufen. Auf seiner Reise hatte ein Foto Habecks für Wirbel gesorgt, auf dem eine tiefe Verbeugung des Grünen-Politikers vor einem Minister Katars zu sehen war. Die Menschenrechtslage in Katar steht insbesondere seit der Vergabe der Fußball-WM im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit./hoe/DP/zb