Bitget bietet exklusive Boni zur Unterstützung des Zero Fee Trading

Bitget-Nutzer haben bereits die Vorteile des Spothandels genossen, als Bitget Anfang September seine Zero Fee-Kampagne startete, die mit Anreizen wie 50 % Rabatt auf den Kauf von ETH in Erwartung der Ethereum-Fusion erweitert wurde. Darüber hinaus können Bitget-Nutzer noch mehr exklusive Boni genießen, indem sie einfach halten, handeln oder Einsätze tätigen, um zu verdienen.

Exklusive, zeitlich begrenzte Boni im Detail:

Handeln Sie auf dem Spotmarkt mit mehr als 500 USDT und teilen Sie sich einen ultimativen Preispool von 1 Million BGB, Bitgets schnell wachsendem nativen Plattform-Token.

Neue Benutzer können an einem Preispool von 300.000 US-Dollar teilhaben, der für Spätanmeldungen reserviert ist.

Flexible Sparprodukte werden durch Super Earnings-Abonnementkampagnen mit Renditen von bis zu 100 % APY verstärkt.

Zugang zu niedrigeren Handelsgebühren und maßgeschneidertem Kundenservice als neues VIP-Mitglied, wenn man insgesamt 30.000 USDT einzahlt.

Gracy Chen, Managing Director von Bitget, sagt: „Investitionen in Kryptowährungen gewinnen trotz turbulenter Marktbedingungen weiter an Zugkraft. Mit den exklusiven Vergünstigungen wären die Händler in einer besseren Position, um selbst bei einem Marktabschwung die sich bietenden Chancen zu nutzen. Bitget bemüht sich stets, wettbewerbsfähige Gebühren und zugängliche Dienstleistungen anzubieten. Parallel zu diesem Ethos gehören der Zero Fee-Handel und exklusive Programme zu den Bemühungen von Bitget, seine Investoren zu unterstützen."

„Mit der Zero Fee-Kampagne in Verbindung mit einer Reihe von Anreizen wollen wir verschiedene Arten von Händlern unterstützen. Durch die Abschaffung von Handelsgebühren und die Bereitstellung attraktiver Vorteile wird diese Initiative sowohl für erfahrene Händler als auch für Neueinsteiger von Vorteil sein und ihnen den Weg durch den Krypto-Winter weiter erleichtern", fügt Gracy hinzu.

Informationen zu Bitget

Bitget ist eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen mit einem Schwerpunkt auf Social Trading. Derzeit gibt es über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt.

Bitget hält sich an seine Philosophie „Better Trading, Better Life" und hat sich zum Ziel gesetzt, umfassende und sichere Handelslösungen für Nutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Bitget strebt danach, das Portal zu sein, das über Web2 und Web3 hinausgeht und somit CeFi und DeFi verbindet.

