Trillium Gold schließt überzeichnete vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 4,1 Millionen CAD ab

Russell Starr kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir diese überzeichnete Finanzierung unter schwierigen Marktbedingungen abschließen konnten. Dies wird Trillium in die Lage versetzen, sein spannendes Programm auf den sich über 100 km erstreckenden Projektbeteiligungen im Confederation Belt weiter voranzutreiben. Die Beteiligung des Managements und unserer langjährigen Aktionäre unterstreicht deutlich unser Engagement und unser Vertrauen in das Potenzial unseres Landpakets von Bezirksgröße."

VANCOUVER, British Columbia, 22. September 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (FWB: 0702) („Trillium Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-m ... ) freut sich, den Abschluss seiner zuvor gemeldeten vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) mit einem Bruttoerlös von 4.081.510 CAD bekannt zu geben, der die Ausübung des Großteils der Option des Vermittlers beinhaltet. Das Angebot wurde von Red Cloud Securities Inc. (der „Vermittler“) geleitet und besteht aus dem Verkauf von 9.678.150 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit und 9.537.244 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „FT-Einheit“) zu einem Preis von 0,225 CAD pro FT-Einheit.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer