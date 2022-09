NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Valneva von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 27,50 auf 8 Euro gesenkt. Analyst Keyur Parekh bewertete in einer am Freitag vorliegenden Studie die Chancen des Impfstoffherstellers mit dem Corona-Vakzin VLA2001 neu. Wegen deutlich niedrigerer EU-Bestellungen sei die eigene Herstellung ausgesetzt und Valneva müsse einem Produktionspartner gegen Ausgleichszahlungen kündigen. Parekh sieht darin ein starkes Signal dafür, dass das Unternehmen nicht mehr mit nennenswerten Auftragseingängen für seinen Impfstoff rechnet./tih/ag

Die Valneva Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,47 % auf 5,854EUR erreicht.



