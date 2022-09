Der Sustainable Retail Summit des Consumer Goods Forum bringt Hunderte von Branchenführern zusammen, um zu einem besseren Leben durch bessere Geschäfte beizutragen

Führende Vertreter von Hunderten von Einzelhändlern, Herstellern, Nichtregierungsorganisationen und anderen Branchenvertretern bereiten sich auf den Sustainable Retail Summit des Consumer Goods Forum vor, der vom 26. bis 28. Oktober in Amsterdam stattfindet

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen gemeinsame Maßnahmen zur Förderung des Fortschritts und zur Bewältigung der größten Nachhaltigkeits- und Gesundheitsprobleme unserer Zeit - gemeinsame Lösungen für ein besseres Leben durch bessere Unternehmen

Zu den bestätigten Rednern gehören: Frans Muller , Präsident und CEO, Ahold Delhaize; Christina Adane , Co-Vorsitzende des Youth Board, BiteBack 2030; Wai-Chan Chan , Geschäftsführerin, The Consumer Goods Forum; Paul Lalli , Global Head of Human Rights, The Coca-Cola Company; Christel Delberghe, Generaldirektorin, EuroCommerce; Bärbel Weiligmann, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN); Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer, Unilever, weitere werden noch bekannt gegeben

PARIS, 23. September 2022 /PRNewswire/ -- Der Sustainable Retail Summit des Consumer Goods Forum (CGF) wird im nächsten Monat Hunderte von Branchenführern aus aller Welt in Amsterdam zusammenbringen, um Maßnahmen zur Bewältigung der dringenden Herausforderungen in der Konsumgüterindustrie zu beschleunigen. Sie findet vom 26. bis 28. Oktober statt und hat das Thema „From Conversation to Action": Die Veranstaltung "The Transition to Better Business" wird Unternehmen dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen und ein besseres Leben durch bessere Geschäfte zu schaffen.

An zweieinhalb Tagen erfahren die Teilnehmer aus erster Hand, wie Unternehmen positive Maßnahmen ergreifen, um den Fortschritt voranzutreiben und die größten Nachhaltigkeits- und Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit zu erfahren, wie die Branche Geschäftsmodelle neu erfinden und die Zukunft der Branche, des Planeten und der Menschen gestalten kann.

In einer Reihe von inspirierenden Vorträgen, Plenarsitzungen, Expertenrunden, interaktiven Diskussionsrunden und Workshops wird die Veranstaltung praktische Wege zur Beschleunigung des Wandels aufzeigen.

Zu den Themen gehören ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Führung und bewährte Verfahren, gesünderes Leben, Einbindung der Nachhaltigkeit in die gesamte Wertschöpfungskette, Technologie und Innovation, Race to Zero, ESG und Berichterstattung, Verhaltensänderungen und die Verbraucherlandschaft.