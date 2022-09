CREDIT SUISSE stuft BNP PARIBAS auf 'Positiv'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BNP Paribas von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Banken habe sich die Situation mit Blick auf Leitzinsen, Inflation und Rezessionsrisiken verändert, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei der BNP Paribas liege seine Schätzung für den durchschnittlichen Gewinn je Aktie bis 2025 jetzt rund fünf Prozent höher. Gemeinsam mit der Societe Generale seien die BNP-Papiere unter den französischen Banken seine "Top-Picks"./jcf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 03:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,13 % auf 48,28EUR erreicht.