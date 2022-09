Silberpreis: Er fällt nicht mehr!

Einerseits: Der Silbermarkt profitiert von einer nicht erst langfristigen, sondern bereits kurzfristig steigenden Nachfrage durch die Energiewende. Andererseits stehen dem die Rezessionssorgen entgegen, denn Silber wird zu mehr als 50 Prozent in der Industrie eingesetzt und dort spielen neben Windkraftanlagen und Solarparks auch andere Industrien eine wichtige Abnehmerrolle – und viele Sektoren schwächeln. Nicht zuletzt ist Silber aber auch ein Anlagemetall, dass die Hoffnung auf Wertstabilität in Zeiten einer hohen Inflation bisher nicht erfüllen konnte.

Silber: Relative Stärke gegenüber dem Goldpreis

Doch nun scheint es tatsächlich ein wenig Hoffnung zu geben. Silber zeigt gegenüber dem Goldpreis seit Anfang September relative Stärke, die Gold-Silber-Ratio liegt aktuell bei immerhin 84. Der Anstieg passt auch zur Saisonalität bei der Gold-Silber-Ratio, die üblicherweise in den Herbst hinein fällt. Auch technisch sieht es, nachdem Silber stabil über der Marke von 19 US-Dollaar je Unze notiert, nun besser aus. Nicht zuletzt spricht die Positionierung von Spekulanten und Commercials an der Comex für zumindest nicht mehr fallende Kurse. In den nächsten Wochen könnte sich die Putperformance des Silberpreises gegenüber Gold fortsetzen. Nicht zuletzt verdienen auf diesem Niveau so manche Produzenten kaum noch Geld und müssen sich gleichzeitig gegen steigende Kosten zur Wehr setzen.

Silberaktien im Blick

Da hat sich also einiges aufgestaut, was zu einem Ausbruch führen könnte. Das Tief 2022 könnten wir jedenfalls schon gesehen haben. Dementsprechend stehen auch die Silberaktien in den Startlöchern. Der Hebel eines steigenden Silberpreises ist auf deren Gewinn- und Verlustrechnungen gigantisch. Nicht zuletzt sollten auch die inzwischen weitgehend unbeachteten Silberexplorer zulegen können, wenn das Sentiment dreht. Die Aktie von GR Silver Mining (0,14 CAD | 0,09 Euro; CA36258E1025) hatte sich seit dem Frühlingshoch fast gedrittelt, obwohl das Unternehmen laufend gute Bohrergebnisse liefert (siehe hier und hier beispielsweise). Und zudem auch eine Finanzierung in diesem schwierigen Umfeld durchbekommen hat (mehr hier). Im Bereich 0,11 bis 0,13 CAD scheint der Titel einen Boden eingezogen zu haben. Während die Bohrarbeiten weitergehen, ist für das erste Quartal eine neue Ressourcenschätzung angekündigt. Somit dürfte es in den kommenden Monaten genug Newsflow von GR Silver Mining geben.