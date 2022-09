RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Asos von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 2000 auf 1000 Pence halbiert. Ihre Analysen hätten ergeben, dass der Wettbewerbsvorteil des britischen Online-Modehändlers kleiner geworden ist. Wie Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, hätten andere Händler die Lücke geschlossen und darunter leide nun ihr Vertrauen in die Fähigkeit der Aktie, eine überdurchschnittliche Kursentwicklung zu erzielen./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 17:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,36 % auf 7,44EUR erreicht.