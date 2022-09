Hypoport setzt Jahresziele aus - Aktie bricht ein

(Neu: Analystenstimmen und aktualisierter Aktienkurs)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat mit Blick auf eine schwache Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen seine Jahresziele kassiert. Der bisherige Ausblick werde "deutlich verfehlt", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag überraschend nach Börsenschluss in Berlin mit. Der Vorstand könne kaum vorhersehen, ob Verbraucher bei privaten Immobilienfinanzierungen zurückhaltend bleiben oder sich die Lage im weiteren Jahresverlauf wieder verbessert. Der Aktienkurs brach kurz nach Börseneröffnung um rund ein Drittel auf unter 97 Euro ein. Zuletzt weitete sich der Verlust auf knapp 37 Prozent aus. Zeitweise notierten die Papiere so tief wie seit April 2017 nicht mehr.

Damit summiert sich der Verlust seit Jahresbeginn auf knapp 82 Prozent. Daran konnte auch ein kurzzeitiger Erholungsversuch im August nichts ändern. Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre sieht noch düsterer aus: Eine Aktie wurde damals noch zu 560 Euro gekauft, der Rekord lag bei 618 Euro Anfang Februar 2021.