Maritime Resources: Großaktionäre investieren rund 3,7 Mio. Dollar

Maritime Resources (0,05 CAD; CA57035U1021) hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Die Kanadier sammelten 3,7 Mio. CAD bei Investoren ein. Die 74 Mio. neuen Aktien wurden zum Preis von 0,05 CAD platziert. Kein guter Preis, aber in diesem Marktumfeld wohl nötig. Mit den frischen Mitteln will das Unternehmen die noch offenen Kosten für die Genehmigung von Hammerdown, Kosten im Zusammenhang mit der jüngst vorgelegten Machbarkeitsstudie und das Bohrprogramm über 5.000 Meter decken. Die größten Einzelaktionäre, Dundee Goddman Merchant Partners sowie Tembo Capital , ziehen bei der Finanzierung mit.

Maritime Resources: Geplanter Free Cashflow der Goldmine übersteigt aktuellen Börsenwert

Maritime Resources hat mit Vorlage seiner Machbarkeitsstudie die Karten auf den Tisch gelegt. Demnach will das Unternehmen für 75 Mio. US-Dollar die historische Hammerdown-Goldmine wieder in Betrieb nehmen. Dabei rechnet Maritime mit einer Produktion von 50.000 Unzen Gold jährlich. Die Betriebskosten sollen nur bei 912 US-Dollar je Unze (AISC) liegen. Mehr dazu finden Sie hier. Das Management rechnet durch den Betrieb mit einem jährlichen Free Cashflow von 41,4 Mio. US-Dollar, was mehr als dem Doppelten des aktuellen Börsenwerts entspricht. Die Pay Back-Periode liegt daher bei nur 1,7 Jahren.

Aktieninfo Maritime Resources*

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,05 C$

Börsenwert: rund 20 Mio. C$

Aktienzahl (voll verwässert): 399,4 Mio.

davon Optionen/Warrants: 25,8 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Schulden: keine

Analysten: Canaccord Genuity (Buy, Kursziel: 0,20 CAD), Sprott Equity Partners (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital

*Alle Angaben vor der hier genannten Finanzierung.

